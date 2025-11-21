Un seul transfert au PSG cet hiver : Il balance le nom en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG va-t-il se renforcer cet hiver ? Après avoir réaliser un énorme coup en janvier dernier en recrutant Khvicha Kvaratskhelia, le club de la capitale pourrait être tenté de refaire le coup. Dans cette optique, Pierre Ducrocq ne voit qu'un seul joueur susceptible de répondre aux attentes : Maghnes Akliouche.

A quelques semaines de l'ouverture du mercato d'hiver, le PSG semble encore en plein doute concernant sa volonté de s'activer ou pas, afin d'anticiper de nouvelles blessures durant la seconde partie de saison. Pour Pierre Ducrocq, la solution est simple à savoir recruter peu mais de façon qualitative en misant sur Maghnes Akliouche

Akliouche, le joueur parfait pour le PSG ? « Moi, je ne change pas grand chose à l’équipe. Je rajoute un joueur, c’est Akliouche. Je ne veux pas gêner les autres. Donc tu prends un garçon qui te permet de t’offrir le droit qu’il progresse et qu’il prenne une place au bout d’un moment », confie-t-il au micro d'ICI Paris, avant de poursuivre.