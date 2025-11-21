Un seul transfert au PSG cet hiver : Il balance le nom en direct !

Le PSG va-t-il se renforcer cet hiver ? Après avoir réaliser un énorme coup en janvier dernier en recrutant Khvicha Kvaratskhelia, le club de la capitale pourrait être tenté de refaire le coup. Dans cette optique, Pierre Ducrocq ne voit qu'un seul joueur susceptible de répondre aux attentes : Maghnes Akliouche.
A quelques semaines de l'ouverture du mercato d'hiver, le PSG semble encore en plein doute concernant sa volonté de s'activer ou pas, afin d'anticiper de nouvelles blessures durant la seconde partie de saison. Pour Pierre Ducrocq, la solution est simple à savoir recruter peu mais de façon qualitative en misant sur Maghnes Akliouche
Akliouche, le joueur parfait pour le PSG ?
« Moi, je ne change pas grand chose à l’équipe. Je rajoute un joueur, c’est Akliouche. Je ne veux pas gêner les autres. Donc tu prends un garçon qui te permet de t’offrir le droit qu’il progresse et qu’il prenne une place au bout d’un moment », confie-t-il au micro d'ICI Paris, avant de poursuivre.
«Travailler pendant six mois, un an et demi dans ces conditions-là, et après passer un cap, c’est top»
« Et au départ, il va accepter d’avoir le rôle qu’il aura et de jouer ce qu’il y a à jouer. Et pas plus. Si le garçon est intelligent en terme d’état d’esprit, ça c’est au PSG de le voir, et qu’il veut s’adapter à ça. Travailler pendant six mois, un an et demi dans ces conditions-là, et après passer un cap, c’est top », ajoute Pierre Ducrocq.