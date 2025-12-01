Un pote de Dembélé au PSG : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Le PSG préparerait visiblement quelques gros coups... pour l’été prochain ! A l’affût de la moindre bonne opportunité sur le mercato, le club de la capitale garderait un œil sur quelques joueurs en fin de contrat. Ces dernières semaines, le nom d’Ibrahima Konaté était souvent évoqué. Mais les Rouge-et-Bleu auraient également un autre international français dans le viseur.

Le PSG garde un œil sur Dayot Upamecano Le PSG suivrait en effet la situation de Dayot Upamecano de près. Sous contrat au Bayern Munich jusqu’en juin prochain, le défenseur central de 27 ans n’a pas encore prolongé. Le club bavarois semble toutefois avoir fait de sa prolongation une priorité. Et la tendance ne cesse de se confirmer.