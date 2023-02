Un plan anti-PSG révélé, le verdict tombe

Thomas Bourseau

Xavi Simons a échappé au PSG l’été dernier en rejoignant le PSV Eindhoven. Dans le deal convenu, une clause de rachat prioritaire et financièrement avantageuse aurait été incluse. Le PSV aimerait la retirer en renégociant les modalités du contrat afin de contrecarrer les plans du PSG, mais n’en a légalement pas le droit. Explications.

La saison passée, Xavi Simons a pu, à l’instar d’Edouard Michut, avoir quelques fois un peu de temps de jeu de la part de Mauricio Pochettino qui n’était autre que l’ancien entraîneur du PSG. Cependant, ce ne fut pas assez aux yeux du milieu de terrain néerlandais de 19 ans qui s’en est allé libre de tout contrat du côté du PSV Eindhoven.

Le PSV aimerait retirer la clause présente dans le contrat de Simons et avantageuse pour le PSG

Et ce, pour le bonheur de Ruud Van Nistelrooy. L’entraîneur du PSV Eindhoven et légende de Manchester United n’a pas manqué de faire savoir que son compatriote néerlandais était en pleine forme disposant d’une grande maturité. Au point où le PSV Eindhoven tenterait de renégocier le contrat de Simons dans lequel figurerait une clause fixée par le PSG pour lui permettre d’avoir un avantage pour le rapatrier. Le but du PSV serait de retirer ladite clause pour compromettre les plans du Paris Saint-Germain.

«Cela n'est pas possible pour le PSV. Le deal a fait l’objet d’un écrit»