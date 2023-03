«Un phénomène» va partir, le PSG peut trembler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La nouvelle désillusion européenne du PSG va entraîner de nombreux changements en interne et des départs importants sont attendus. Néanmoins, Christophe Dugarry craint que cela ne résolve pas les problème du club de la capitale et prend pour exemple Marquinhos, qui une fois parti pour redevenir un phénomène.

L'été s'annonce chaud au PSG après l'élimination en huitième de finale de la Ligue des champions. Des départs sont notamment attendus et le capitaine Marquinhos a été pointé du doigt. Mais pour Christophe Dugarry, le problème est plus profond et le Brésilien pourrait même briller loin du PSG en cas de départ.

PSG - Mercato : Paris prêt à dire non à Messi ? 👇 pic.twitter.com/TqAdBhohBm — le10sport (@le10sport) March 10, 2023

«Marquinhos va partir ailleurs, ça va être un phénomène»

« Marquinhos, le problème c’est qu’il va partir ailleurs, ça va être un phénomène. Il voit ce qu’il se passe à l’entraînement. Il voit l’attitude des uns et des autres », déplore l'ancien joueur de l'équipe de France au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de détailler son propos.

«Mets le avec des mecs qui ont un état d’esprit, qui courent»