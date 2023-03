L’OM avertit ses joueurs avant le mercato

La rédaction

Deuxième de Ligue 1 après 26 journées, l’OM se prépare à recevoir Strasbourg au Stade Vélodrome. En dehors de l’élimination en Coupe de France, la première saison d’Igor Tudor en terre phocéenne se déroule sans accroc. L’entraîneur olympien était en conférence de presse ce vendredi et a évoqué le mercato estival qui se profile.

Avec quatre points d’avance sur Monaco (51) et Lens (51), l’Olympique de Marseille (55) reçoit Strasbourg premier non relégable, ce dimanche à 20h45. L’objectif est clair, maintenir le cap derrière le PSG dans la course à la ligue des champions. L’OM a très bien réagi la semaine dernière en s’imposant à Rennes après la débâcle contre Annecy en Coupe de France. Un sursaut d’orgueil qui prouve qu’Igor Tudor a rapidement réussi à remobiliser son équipe.

Tudor à propos du mercato estival

Le technicien croate s’est présenté en conférence de presse ce vendredi après-midi et a affirmé vouloir garder toute son équipe mobilisée pour les prochaines échéances en ajoutant que les décisions du mercato seraient prises en fin de saison : « Tout le monde doit aider l'équipe et les joueurs doivent honorer le salaire qu'ils reçoivent. Dans deux mois et demi on fera le bilan de qui reste, qui est heureux et qui ne l'est pas. En attendant il faut que tout le monde aide l'équipe » .

« Il faut être professionnel »