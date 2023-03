Un pays veut plomber le PSG, le Qatar va enrager

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que les contrats de Sergio Ramos et Lionel Messi s’achèvent en juin prochain, le PSG souhaiteraient conserver ses deux stars en baissant toutefois leur salaire. Des efforts que les anciens joueurs du Real Madrid et du FC Barcelone ne semblent pas prêts à faire. Il faut dire que dans le même temps, l’Arabie Saoudite leur offre un véritable pont d’or.

Dans les prochaines semaines, le PSG va devoir gérer deux cas épineux dans son effectif. En effet, les contrats de Lionel Messi et Sergio Ramos s'achèvent le 30 juin prochain et d'après L'EQUIPE , le club parisien souhaiterait que les deux stars fassent un effort en revoyant leurs salaires à la baisse. Mais les deux joueurs semblent réticents à cette idée.

Messi mieux payé que Cristiano Ronaldo ?

Et pour cause, dans le même temps, l'Arabie Saoudite fait un gros pressing pour marquer les esprits. Ainsi, L'EQUIPE ajoute qu'Al-Hilal serait prêt à offrir à Lionel Messi un salaire supérieur à celui que touche Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, à savoir 200M€ par an. Et ce n'est pas tout.

30M€ pour Sergio Ramos ?

En effet, Sergio Ramos aurait également reçu une offre défiant toute concurrence. Al-Hilal proposerait ainsi au défenseur espagnol un contrat de deux ans assorti d'un salaire annuel net de 30M€, soit quatre fois plus qu'au PSG. L'Arabie Saoudite semble donc déterminée à concurrencer le Qatar.