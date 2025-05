Un Parisien à l'OM : Son fils fait tout rater ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ayant grandi en région parisienne et étant passé par le PSG entre 2011 et 2013 au tout début de l'ère QSI, Kevin Gameiro aurait pu faire une Adrien Rabiot à l'été 2021. En effet, le président de l'OM Pablo Longoria souhaitait l'offrir à Jorge Sampaoli et au vu de son état d'esprit de l'époque, cette opération a été proche de voir le jour. Le fils de Gameiro l'a dissuadé d'aller au bout.

Enfant de région parisienne bien qu'il soit natif de Senlis dans l'Oise, Kevin Gameiro dispose d'un héritage francilien. D'ailleurs, après six saisons dans l'élite du football français à Strasbourg et au FC Lorient, il est devenu l'attaquant du PSG à l'été 2011 juste avant que le rachat du club parisien par les actuels propriétaires qataris soit officialisé. Certes, Gameiro n'est resté que deux saisons au Paris Saint-Germain, mais ce fut amplement suffisamment pour lui et sa famille afin de se sentir pas totalement à l'aise à l'idée de signer à l'OM.

«Pablo Longoria a essayé de me faire venir, il a failli»

A l'été 2021 après un exercice délicat au Valence CF, Kevin Gameiro souhaitait se relancer et intéressait l'OM. « Pablo Longoria a essayé de me faire venir, il a failli (sourire). Il a failli parce qu’à ce moment-là, je sors d’une année merdique à Valence. Je voulais retrouver un club avec de la passion. J’avais un club en Turquie qui me donnait beaucoup d’argent mais qui ne me faisait pas rêver. Et j’avais l’OM, un très grand club français, avec un salaire très bien payé. Il y avait aussi Pablo, qui était là. Il y avait aussi Sampaoli, que j’avais côtoyé à Séville. J’avais cette confiance en eux, au-delà du club, qui a failli me faire changer d’avis ».

«Vu mon passif de Parisien, je n’étais pas très chaud»

Pour RMC Mercato, Kevin Gameiro a toutefois révélé que son passé au PSG a fait perdurer l'opération. « J’ai fait traîner les choses. Ils attendaient une réponse de ma part, mais c’était compliqué pour moi, parce que je n’étais pas chaud, à 34 ans, d’arriver dans un club comme ça. Vu mon passif de Parisien, je n’étais pas très chaud. Le problème, c’est que je n’avais rien à ce moment-là. Enfin pas rien, mais c’était le seul truc qui pouvait me faire vibrer ».

«Papa, jamais de la vie je ne porterai ce maillot»

Au final, c'est son fils aîné qui a eu le dernier mot et qui a fait capoter sa venue à l'OM. « Mon fils ? C’est lui qui m’a permis de prendre une décision, on va dire. En rigolant, je lui avais dit: ‘Tu sais qu’on va peut-être signer à Marseille. Il faudra porter le maillot de Marseille à la signature.’ Et là, il me regarde et il me dit: ‘Papa, jamais de la vie je ne porterai ce maillot’. J’ai dit: ‘Ok, d’accord, j’ai compris’. Donc j’ai appelé Pablo et je lui ai expliqué ». Résultat : Kevin Gameiro revenait à Strasbourg, là où tout a commencé, pour y finir sa carrière à plus de 700 matchs.