Transfert de Cherki : L'annonce surprise !

En pleine réussite cette saison avec l’OL, Rayan Cherki attise les convoitises alors que son contrat court jusqu’en 2026. Si le PSG reste à l’affût, une autre destination inattendue pourrait se dessiner. Pour Josuha Guilavogui, l’international Espoirs ferait un excellent choix en rejoignant la Bundesliga. Le Bayern Munich serait même, selon lui, le club idéal.

Rayan Cherki réalise la meilleure saison de sa carrière à l’OL. Avec 12 buts et 19 passes décisives toutes compétitions confondues, il intéresse forcément des top clubs européens. En fin de contrat en juin 2026, le club rhodanien pourrait profiter du mercato estival pour le vendre à bon prix. Parmi les clubs intéressés figure le PSG, qui avait déjà tenté de le faire venir dans la capitale. Mais l’avenir de Rayan Cherki reste incertain et son choix de destination finale pourrait en surprendre plus d’un…

Guilavogui envoie Cherki en Allemagne

Interrogé à son sujet dans l’After Foot, Josuha Guilavogui imagine Rayan Cherki évoluer… en Bundesliga !

«Je suis étonné que personne n’ait parlé de l’Allemagne. C’est un championnat qui convient très bien aux jeunes Français, notamment des talents comme Cherki. On l’a vu avec Olise, ou encore à l’époque avec Nkounkou. C’est un championnat très ouvert. S’il rejoint une équipe qui a la possession du ballon, comme Leverkusen, je le verrais bien aussi au Bayern Munich.»

«C’est un club où tu gagnes des trophées»

Pour l’ancien milieu de terrain, qui a passé près de dix ans en Allemagne, le Bayern Munich serait le club idéal pour les grandes ambitions de Rayan Cherki :

«Ils jouent en 4-2-3-1, et il pourrait évoluer en numéro 10. Avec la communauté française présente là-bas, il s’intégrerait facilement. Et c’est un club où tu gagnes des trophées, qui va loin en Ligue des champions.»

Alors, PSG, Allemagne, Angleterre… Quelle sera la décision de Rayan Cherki ? Réponse dans les prochaines semaines.