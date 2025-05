Mercato - OM : La presse italienne annonce un mauvaise nouvelle !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme une piste plausible ces derniers mois pour venir renforcer le secteur offensif de l'OM alors qu'il s'apprête à quitter le LOSC gratuitement, Jonathan David va finalement prendre la direction de la Serie A. La presse italienne annonce un accord proche avec Naples pour le buteur canadien, qui s'éloigne donc définitivement de l'OM.

C'est désormais officiel, Jonathan David (25 ans) ne sera plus un joueur du LOSC la saison prochaine et a annoncé mercredi son départ libre cet été via ses réseaux sociaux : « Tout à un début et une fin. Je voulais vous annoncer moi-même qu’après tant d’années au club, il est temps pour moi de vous dire au revoir. J’ai passé cinq magnifiques saisons ici. Ça n’a pas toujours été facile, mais j’espère qu’avec mes buts et mes célébrations, j’ai réussi à vous procurer de la joie, notamment avec le titre de champion de France et celui de Trophée des Champions. Je pense qu’avec ces deux trophées-là, ensemble, on a vécu beaucoup de plaisir et de joie. J’aimerais remercier tous mes coéquipiers, les entraîneurs, les staffs techniques et médicaux, les intendants. Je vous remercie aussi vous les supporters. Je sais que je n’ai pas eu les débuts les plus faciles mais vous avez toujours été derrière moi et pour ça je vous remercie vraiment pour tous les moments partagés. Vous avez été derrière moi et l’équipe toutes ces saisons », a indiqué le buteur canadien.

L'OM pas dans le coup

Qu'en est-il de l'option OM qui a été évoquée ces derniers mois pour Jonathan David ? Comme le10Sport vous l'a révélé en exclusivité, cette piste n'a aucune chance d'aboutir pour le club phocéen étant donné que le numéro 9 du LOSC souhaite poursuivre sa carrière à l'étranger. Et conformément à nos révélations, Naples est idéalement positionné pour récupérer David cet été.

Accord imminent avec Naples ?

La Repubblica annonce qu'un accord serait proche d'être trouvé entre le club italien et le buteur canadien, ce malgré d'autres intérêts en Italie et notamment de la part du Milan AC. Jonathan David semble donc avoir trouvé son futur point de chute. Et de son côté, l'OM devra observer ailleurs s'il souhaite attirer un buteur durant le mercato estival...