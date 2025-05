50M€ : Un transfert record pour l’OM ?

La rédaction

L’OM prépare un mercato estival animé avec des arrivées ciblées… et des départs potentiellement records. Courtisé par l’AS Roma, Leonardo Balerdi pourrait faire l’objet d’une offre XXL. Le défenseur argentin, capitaine olympien, serait aujourd’hui estimé à 50 M€ par l’OM, une somme qui dépasserait largement le précédent record de vente du club, détenu par Michy Batshuayi.

Après avoir assuré sa qualification pour la prochaine Ligue des champions, l’OM a désormais les yeux rivés sur le prochain mercato, qui s’annonce d’ores et déjà agité. Si Medhi Benatia et Pablo Longoria souhaitent enregistrer de nombreuses arrivées, des départs seront obligatoires, mais pas à n’importe quel prix…

Balerdi intéresse la Roma

Leonardo Balerdi fait partie des joueurs courtisés à l’OM. Le capitaine olympien a pris une nouvelle envergure depuis quelques années et n’est plus le défenseur fébrile de ses débuts. Des performances solides qui attirent logiquement plusieurs clubs européens, notamment l’AS Roma.

50 M€ ou rien ?

Mais l’OM ne se séparera pas de son capitaine aussi facilement. S’ils souhaitent le conserver pour la saison prochaine, une offre difficile à refuser pourrait faire craquer les dirigeants. Le compte X La Minute OM évoque un prix de 50 M€, voire plus, pour voir partir le défenseur argentin. Une vente qui constituerait un record pour l’OM — le plus élevé à ce jour étant celui de Michy Batshuayi, vendu pour 39 M€ à Chelsea. Cette vente permettrait au club de renforcer considérablement le secteur défensif.