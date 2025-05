Cherki : Il rejoint Mbappé ? L’annonce en direct !

La rédaction

En fin de contrat à l’OL en 2026, Rayan Cherki est plus que jamais dans le viseur des plus grands clubs européens. Après un clin d’œil au PSG, le milieu offensif pourrait finalement s’envoler vers d’autres horizons. Josuha Guilavogui l’imagine même rejoindre le Real Madrid… et former un duo avec Kylian Mbappé.

Auteur d’une très grande saison à l’OL, Rayan Cherki est courtisé par de nombreux clubs européens. En fin de contrat l’été prochain, l’attaquant lyonnais a lancé un appel discret au PSG il y a quelques jours :

«Si je me sentirais bien dans un vestiaire avec eux ? Oh oui, je les connais tous. Si c’est une passe décisive pour la direction sportive du PSG ? Je ne sais pas.»

«Pourquoi pas rejoindre le Real Madrid»

Mais le PSG ne serait pas la destination idéale pour tout le monde. Après avoir évoqué un possible départ vers l’Allemagne, Josuha Guilavogui imagine plutôt Cherki poursuivre sa carrière en Espagne :

«Ensuite, pourquoi pas rejoindre le Real Madrid ou un top club anglais comme Manchester City», a expliqué l’ancien milieu de terrain de l’ASSE au micro de l’After Foot sur RMC.

Un duo alléchant

Une arrivée au Real Madrid qui permettrait à Rayan Cherki de retrouver un ancien du PSG : Kylian Mbappé, arrivé en Espagne l’été dernier. L’attaquant français s’éclate sous le maillot merengue, dans une saison où il a inscrit 39 buts et délivré 4 passes décisives.