Un Parisien à l’OM : Le transfert surprise qui se prépare !

Après avoir recruté pas mins de douze nouveaux joueurs et s’être notamment séparé d’Adrien Rabiot lors du dernier mercato, les dirigeants de l’Olympique de Marseille semblent planifier d’autres recrues pour cet hiver. Et ça pourrait notamment concerner un jeune latéral droit français qui rencontre des gros problèmes à l’étranger.

Avec le retour en Ligue des Champions, l’OM s’est préparé à faire face à un calendrier très chargé. Mais pas assez visiblement, puisque Roberto De Zerbi a rencontré plusieurs problèmes depuis le début de la saison, ce qui devrait pousser Medhi Benatia et Pablo Longoria à lui offrir des nouveaux renforts lors du mercato hivernal.

Boey à l’OM ? Ça pourrait bien commencer par Sacha Boey, l’une des pistes qui fait le plus parler du côté de l’OM, surtout parce que c’est un fan du PSG assumé. Le latéral droit pourrait faire le plus grand bien à De Zerbi pour notamment faire souffler un certain Timothy Weah qui a connu quelques pépins physiques.