Un nouveau défenseur à l’OM, la réponse cash !

La défense a créé énormément de problèmes à Roberto De Zerbi cette saison, avec Geoffrey Kondogbia ou encore Valentin Rongier qui ont dû dépanner pas mal de fois. C’est donc le principal chantier de ce mercato et l’Olympique de Marseille aurait décidé de miser sur un international ivoirien qui évolue actuellement en Serie A.

Ndicka à l’OM ?

Ces derniers jours, le nom d’Evan Ndicka est notamment évoqué du côté de Marseille, qui avait tenté de monter un échange assez surprenant avec l’AS Roma. L'Ivoirien serait venu à l’OM, tandis qu’Ismaël Koné aurait fait le chemin inverse, mais cette opération semble avoir pris du plomb dans l’ailes. Désormais on parle de deux dossiers totalement séparés, avec le défenseur central qui pourrait couter entre 25 et 30M€ aux Marseillais, tandis que le milieu de terrain pourrait rapporter autour des 20M€.