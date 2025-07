OM : «Ça fait plaisir !», le transfert qui régale Longoria !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Mercredi soir, l’OM a officialisé sa troisième recrue de l’été en la personne de Facundo Medina, recruté en provenance du RC Lens. Dans une vidéo partagée par le club sur les réseaux sociaux, on peut voir le moment où l’international argentin a retrouvé Pablo Longoria au centre d’entraînement, et le président marseillais était visiblement très heureux de son arrivée.

« Je me sens comme chez moi en Argentine un peu »

« Vraiment je me sens comme chez moi en Argentine un peu. C’est trop important ça. Ce que je connais de Marseille ? Les supporters, et après je connais un peu de tout grâce à Leo (Balerdi) et à Géro (Rulli). Il m’a expliqué un peu tout ici. C’est comme en Argentine. Pour moi, pour mon cœur, pour ma famille, vraiment c’est très important et je suis trop content, vraiment, je suis très tranquille en même temps », a confié Facundo Medina.