Un joueur veut signer le PSG, transfert imminent ?

Avant la rencontre face au FC Nantes ce samedi soir (2-1), Luis Campos a fait le point sur la prochaine session de transferts, qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. L'occasion pour le conseiller sportif du PSG, qui derrière ses paroles pleines de mystère, serait en très bonne position pour boucler l'arrivée de Gabriel Moscardo, jeune milieu de terrain de Corinthians.

Ce samedi, Luis Campos était présent au Parc des Princes pour assister à la rencontre face au FC Nantes. De passage au micro de Canal + , le conseiller sportif du PSG a évoqué les dossiers brûlants de son club, notamment la piste Gabriel Moscardo. Le jeune milieu de terrain de Corinthians est annoncé avec insistance du côté de Paris.

Le verdict tombe pour un transfert au PSG https://t.co/7Ib4cmCeVE pic.twitter.com/e8svLggtdO — le10sport (@le10sport) December 7, 2023

Luis Campos sort du silence

« J’étais au Brésil pour Moscardo ? Le PSG, comme un grand club mondial, est obligé d’être informé de tous les grands talents. Je l’ai signé ? Non, si c’est signé, vous le saurez. En plus, on ne peut pas parce que le mercato n’est pas ouvert » a lâché Luis Campos ce lundi soir.

Moscardo veut signer au PSG