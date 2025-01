Un joueur «unique» signe au PSG, l'annonce qui va mettre le feu à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Khvicha Kvaratskhelia est un joueur du PSG. L'ailier géorgien s'est engagé jusqu'en 2029 avec le club de la capitale, et ses débuts sont déjà très attendus. Vu de Géorgie, le PSG a d'ailleurs frappé un très grand coup avec ce transfert de l'ancien ailier de Naples, présenté comme un joueur unique.

Priorité du PSG l'été dernier, Khvicha Kvaratskhelia n'avait pas été libéré par Naples, qui a finalement ouvert la porte à un transfert cet hiver. Le PSG s'est donc engoufré dans la rêche pour recruter l'international géorgien en lâchant 70M€ pour ce transfert. Les débuts du nouveau numéro 7 du PSG sont désormais très attendus à Paris, mais également au sein du pays natal de Khvicha Kvaratskhelia où il est une grande star. Bidzina Baratashvili, journaliste pour Silknet TV et vice-président de l'association des journalistes de sport en Géorgie, décrit d'ailleurs cette attente en la justifiant par le niveau du joueur.

«C'est l'un des meilleurs jeunes joueurs au monde»

« Pour nous, c'est l'un des meilleurs jeunes joueurs au monde et son arrivée au PSG, c'est une bonne opportunité pour lui et pour le club. En plus là, il aura des chances de jouer. Autant, il y a quelques années, avec Neymar, Mbappé et Messi, cela aurait été compliqué, là, je pense qu'il aura plus de place pour s'exprimer. C'est un joueur ambitieux, il ne vient pas pour jouer, mais pour gagner la Ligue des champions », promet-il au micro de France Info, avant d'en rajouter une couche.

«C'est un artiste, un joueur fantaisiste»

« C'est un artiste, un joueur fantaisiste, sa technique est unique et c'est ce que les gens aiment voir au stade. Il adore le football, il a de la discipline, mais il aime avoir de la liberté. Je ne sais pas s'il pourra devenir une icône du PSG, comme il l'a été à Naples, vu les joueurs passés dans la capitale, mais il va faire du grand travail pour être populaire », ajoute Bidzina Baratashvili.