Un joueur se lâche sur son avenir, le RC Lens peut rêver

Hugo Chirossel

Deuxième de Ligue 1, à six points du PSG, le RC Lens réalise une excellente saison. Mais les performances des Sang et Or attirent forcément l’attention et certains de leurs joueurs risquent d’être très convoités lors du prochain mercato estival. Cela pourrait être le cas pour Loïs Openda, mais ce dernier ne semble pas prêt à partir.

Avant de se déplacer sur la pelouse du PSG le week-end prochain, le RC Lens a enchaîné une quatrième victoire consécutive face à Strasbourg vendredi soir (2-1). Un succès qui permet aux Sang et Or d’être toujours à six points du club de la capitale, qui s’est imposé contre l’OGC Nice samedi (0-2).

Le RC Lens va provoquer une révolution au PSG https://t.co/YpCIQCH2tJ pic.twitter.com/Em53Mc0joY — le10sport (@le10sport) April 9, 2023

«Je me sens bien ici»

Avec 63 points au compteur, le RC Lens a d’ores et déjà dépassé son total de la saison dernière. Les Lensois sont bien partis afin de décrocher leur qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions, mais leurs bonnes performances risquent d’attirer l’attention de gros clubs européens.

«J'ai envie de faire quelque chose de magnifique avec ce club»