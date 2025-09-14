Un joueur recale tout le monde et s'annonce à l'OM !

Doublure de Geronimo Rulli, Jeffrey De Lange était titulaire dans les buts de l'OM vendredi soir contre Lorient (4-0). Et alors qu'il a vécu une soirée très tranquille, il s'est confié sur sa situation à Marseille, reconnaissant qu'il aurait pu partir cet été, mais qu'il a préféré rester afin d'essayer de se battre pour gagner du temps de jeu.
Très peu utilisé la saison dernière, Jeffrey de Lange espère bénéficier d'un temps de jeu plus important à l'OM lors de l'exercice en cours. Doublure de Geronimo Rulli, le portier néerlandais était titulaire vendredi soir contre Lorient (4-0). L'occasion de rappeler qu'il a refusé de quitter l'OM cet été.
Jeffrey de Lange n'a pas voulu quitter l'OM
« Ce club est trop grand pour partir. Ce n’était pas le moment pour moi. Je suis heureux ici et je n’ai pas l’impression que mon histoire soit terminée », assure-t-il en zone mixte. Et alors que l'OM dispute la Ligue des champions cette saison, il espère en profiter pour obtenir un temps de jeu plus important.
«Ce club est trop grand pour partir»
« Il y a beaucoup de matchs, donc nous avons besoin de tout le monde, moi y compris. C’est différent de la saison dernière où il n’y avait qu’un match par semaine. Là, on joue trois fois par semaine. Pour moi, c’est une opportunité. Comme je l’ai dit, si le coach me fait jouer, je suis prêt (...) Comme je l’ai dit, il y a beaucoup de matchs. Ce sera différent de l’année dernière. Je ne peux pas dire combien je vais jouer, mais nous avons besoin de tout le monde, y compris moi », ajoute Jeffrey De Lange.