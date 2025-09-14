Un joueur recale tout le monde et s'annonce à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Doublure de Geronimo Rulli, Jeffrey De Lange était titulaire dans les buts de l'OM vendredi soir contre Lorient (4-0). Et alors qu'il a vécu une soirée très tranquille, il s'est confié sur sa situation à Marseille, reconnaissant qu'il aurait pu partir cet été, mais qu'il a préféré rester afin d'essayer de se battre pour gagner du temps de jeu.

Très peu utilisé la saison dernière, Jeffrey de Lange espère bénéficier d'un temps de jeu plus important à l'OM lors de l'exercice en cours. Doublure de Geronimo Rulli, le portier néerlandais était titulaire vendredi soir contre Lorient (4-0). L'occasion de rappeler qu'il a refusé de quitter l'OM cet été.

Jeffrey de Lange n'a pas voulu quitter l'OM « Ce club est trop grand pour partir. Ce n’était pas le moment pour moi. Je suis heureux ici et je n’ai pas l’impression que mon histoire soit terminée », assure-t-il en zone mixte. Et alors que l'OM dispute la Ligue des champions cette saison, il espère en profiter pour obtenir un temps de jeu plus important.