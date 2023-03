Un joueur n'a pas le niveau pour l'OM, il dénonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d'un joueur capable d'évoluer au poste de piston gauche, l'OM a obtenu le prêt de Nuno Tavares l'été dernier, en provenance d'Arsenal. Et après une première partie de saison très convaincante, le Portugais est bien plus décevant depuis quelques semaines. Et les critiques s'enchaînent. Eric Di Meco n'est d'ailleurs pas tendre avec Nuno Tavares.

«Il a de trop grosses lacunes défensives pour être défenseur»

« Le gros problème avec lui, et je l’avais identifié dès ses premiers matches, est qu’il a de trop grosses lacunes défensives pour être défenseur. D’un autre côté, il n’est pas assez fort offensivement et a trop de déchet pour être attaquant. Même dans le système à trois centraux utilisé par Igor Tudor, qui est le seul où il peut jouer, il faut être vigilant de son côté », assure l'ancien joueur de l'OM dans les colonnes de La Provence avant de poursuivre.

«Il est agaçant ces derniers temps»