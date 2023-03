Le PSG a blindé «un boulet», l'annonce choc

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La défaite contre le Bayern Munich va laisser des traces au PSG qui va devoir reconstruire son effectif. Daniel Riolo n'est d'ailleurs pas tendre au sujet de la prestation parisienne et pointe d'ailleurs du doigt une nouvelle fois un certain Marco Verratti, qui a pourtant prolongé son contrat il y a quelques semaines.

Mercredi soir, le PSG a connu une nouvelle désillusion en s'inclinant sur la pelouse du Bayern Munich (0-2). Une défaite synonyme d'élimination en huitième de finale de la Ligue des champions. Daniel Riolo est très agacé par la situation et pointe du doigt notamment Marco Verratti qui a pourtant prolongé jusqu'en en 2026 à Paris.

«C’est un boulet pour le milieu du PSG»

« Le milieu de terrain du PSG, ça ne peut pas marcher car l’homme fort handicape le reste de l’équipe. C’est lui qui doit donner le rythme. Il est incapable d’accélérer le jeu. Evident c’est Verratti. C’est un boulet pour le milieu du PSG. J’en parlais avec un coach à ce poste, tu dois être 50% offensif, 50% défensif. En phase offensive, il n’apporte rien, il ne fait pas de passes décisives et il ne tire pas », s'agace l'éditorialiste de RMC au micro de l' After Foot avant de poursuivre.

«Tout le milieu est handicapé par cette présence»