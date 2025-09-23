Un joueur «monstrueux» quitte l’OM, l’énorme annonce à l’étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un feuilleton qui a animé la fin de mercato, Adrien Rabiot a finalement quitté l'OM pour s'engager avec l'AC Milan. Et les débuts du milieu de terrain français en Italie impressionnent tout le monde, y compris au sein du club lombard.

Placé sur la liste des transferts après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a du attendre les dernières heures du mercato afin de trouver une porte de sortie. C'est ainsi qu'il s'est engagé avec l'AC Milan qui a déboursé 10M€ pour le recruter. Déjà indiscutable au sein du onze de Massimiliano Allegri, Adrien Rabiot a impressionné contre l'Udinese ce week-end (3-0) comme le souligne Marco Landucci, entraîneur adjoint d’Allegri.

Rabiot fait déjà l'unanimité en Italie « Adrien a fait un match monstrueux. Je lui en voulais parce qu’il allait toujours de l’avant, il voulait marquer et il avait raison. Adrien et moi nous sommes retrouvés et nous sommes très heureux », a-t-il confié en conférence de presse.