Un joueur mis au placard à cause du PSG !

Axel Cornic

Passé par le Paris Saint-Germain de 2019 à 2023, Leandro Paredes ne vit pas vraiment une fin de saison idyllique. Le milieu de terrain de 30 ans ne joue plus avec son club de l’AS Roma, alors qu’il était pourtant l’un des cadres de l’équipe depuis des mois. Et tout ça, serait à cause d’une clause signée lors de son transfert...

Lors de son arrivée en 2023, Luis Enrique a lancé un énorme ménage au PSG, avec notamment les départs de Lionel Messi ou encore de Neymar. Il y a également eu d’autres victimes avec par exemple Leandro Paredes, poussé vers la sortie et qui a finalement retrouvé son ancien club de l’AS Roma dans un transfert autour des 5M€.

Leandro Paredes ne joue plus

Ce montant aurait être un peu plus important, puisque le PSG avait inséré une clause particulière dans son contrat, lors des négociations avec l’AS Roma. Si Leandro Paredes atteint les 80 présences avant la fin de cette saison, les Giallorossi devront verser 2M€ supplémentaires aux Parisiens. Or, son compteur est bloqué à 69...

Et pourrait quitter l’AS Roma !

En effet, on n’a plus vu l’international argentin depuis le 13 avril dernier et le derby face à la Lazio. Plusieurs médias italiens assurent que cela serait un choix directement lié à cette clause, avec l’AS Roma qui ne souhaiterait donc pas être obligée de payer une somme supplémentaire au PSG. Une version confirmée par Il Tempo, qui annonce même que l’avenir de Leandro Paredes serait totalement remis en question, avec un possible départ vers Boca Juniors.