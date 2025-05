La presse italienne annonce un transfert imminent à l'OM ?

Axel Cornic

Le mercato estival pourrait très rapidement être lancé à l’Olympique de Marseille, avec une première grosse vente. Relancé par Roberto De Zerbi à un poste de milieu droit inédit, Luis Henrique semble être la grande priorité de l’Inter de Simone Inzaghi, qui affrontera le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions.

Parmi les meilleurs joueurs de la saison, Luis Henrique a pris une toute nouvelle envergure à Marseille. Mais il pourrait rapidement faire ses valises, puisque les médias italiens assurent depuis quelques semaines que l’Inter souhaiterait le recruter, avec l’OM qui rêverait de tirer au moins 30M€ de son transfert.

La fin entre Luis Henrique et l’OM ?

Tout récemment, Gianluca Di Marzio a annoncé qu’une nouvelle rencontre devrait avoir lieu entre l’Inter et l’OM, afin de trouver un terrain d’entente pour le transfert de Luis Henrique. Car pour le moment, les Nerazzurri ne semblent pas vraiment disposés à répondre aux demandes marseillaises ! Les négociations seraient arrivées jusqu’à 25M€ maximum, bonus compris.

L’Inter veut en finir au plus vite

Les choses pourraient bien s’accélérer dans les prochains jours. D’après les informations de Il Messaggero, l’Inter souhaiterait absolument boucler le transfert du Brésilien le plus rapidement possible. Cela pourrait même arriver avant la finale de Ligue des Champions face au PSG, programmée pour le 31 mai prochain. Du côté de l'OM on semble pour le moment plus qu’ouvert à un départ de Luis Henrique, mais ne semble pour le moment pas disposé à revoir à la baisse ses demandes.