Un joueur «important» quitte l’OM, Deschamps va se régaler !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Joueur de l'OM jusqu'à cet été, Adrien Rabiot a été écarté pour rejoindre le Milan AC. Mais le milieu de terrain est resté en Equipe de France puisqu'il a une nouvelle fois été titularisé face à l'Azerbaïdjan vendredi. Ses qualités semblent être utiles à Didier Deschamps, lui qui a réussi à inscrire un but.

Viré de l'OM après son altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot est resté concentré sur ses performances. Le Français de 30 ans réalise des débuts plutôt intéressants au Milan AC et il présente des qualités suffisamment convaincantes pour réussir en Equipe de France, lui qui possède une belle expérience à ce niveau.

Rabiot en Equipe de France, un atout pour Deschamps Joueur d'expérience, Adrien Rabiot a prouvé à de nombreuses reprises qu'il pouvait briller chez les Bleus. Le milieu de terrain a un profil largement convaincant d'après Bixente Lizarazu. « Il ne faut pas oublier Adrien Rabiot. D'abord pour son talent, ensuite son expérience et son caractère. Il a toujours été important en équipe de France. On peut être amené à jouer à trois au milieu contre des adversaires de très haut niveau, il faudra un peu plus de sécurité sur le plan défensif. Donc il est toujours dans le game » déclare le champion du monde 1998 dans Téléfoot.