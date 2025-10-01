Un joueur du PSG en colère : Départ en vue ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Un peu plus d'un an après son arrivée au PSG, Matvey Safonov semble avoir bien du mal à accepter son statut d'éternelle doublure au poste de gardien. L'international russe ne cache pas son agacement sur ses réseaux sociaux, et il affiche d'ailleurs un discours assez flou quant à son avenir au PSG.

Recruté par le PSG à l'été 2024 en provenance de Krasnodar pour 20M€, Matvey Safonov (26 ans) s'attendait certainement à avoir beaucoup plus de temps de jeu en débarquant à l'époque dans la capitale française. L'international russe était barré l'an passé par Gianluigi Donnarumma, et rebelote cette saison avec le recrutement de Lucas Chevalier au PSG. Et Safonov semble en avoir un peu marre...

« C’est vraiment frustrant » Dans une séquence de question/réponse avec ses followers sur Instagram, Safonov évoque sans détour sa situation délicate au PSG : « C’est vraiment frustrant, car on ne sait pas qui joue jusqu’à la dernière minute. Et il faut se préparer physiquement et mentalement pour chaque match. Mais s’énerver est la chose la plus facile face à cette situation. Il est beaucoup plus difficile de maintenir la motivation et la force pour continuer le combat », indique l'international russe.