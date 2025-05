Un joueur du PSG «a demandé son départ», Riolo confirme !

Alexis Brunet

Il y a quelques temps, le PSG avait frappé fort en annonçant plusieurs prolongations de contrat. Le club de la capitale avait notamment réussi à verrouiller l’avenir de Nuno Mendes jusqu’en 2029, mais cela n’avait pas été simple. En effet, le Portugais avait longuement hésité et il était tout proche de s’en aller, comme l’a confirmé Daniel Riolo.

Aujourd’hui, le PSG compte dans ses rangs certains des meilleurs joueurs du monde. C’est notamment le cas pour les latéraux avec Achraf Hakimi à droite et Nuno Mendes à gauche. Deux éléments qui ont d’ailleurs récemment prolongé leur contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2029.

Nuno Mendes a hésité à prolonger

Si pour Achraf Hakimi ou bien Vitinha c’était presque une évidence de prolonger au PSG, ce n’était pas forcément le cas pour Nuno Mendes. Le Portugais a longtemps hésité avant de prendre sa décision finale et il était très tenté par un départ du côté de Manchester United, mais cela ne s’est finalement pas fait.

Riolo confirme pour Nuno Mendes

Lundi soir, dans l’After Foot, Daniel Riolo s’est exprimé sur le PSG et notamment sur les joueurs qui ont beaucoup progressé cette saison. Le journaliste a entre autres parlé de Nuno Mendes et il a d’ailleurs confirmé que le Portugais avait bien pensé à quitter le club de la capitale. « Dembélé, pareil, personne ne pouvait plus le voir en peinture parce qu'à 5 mètres, il était capable de rater le cadre. Un Nuno Mendes qui a presque demandé à s'en aller, mais qu'on a rattrapé. Tous ces joueurs, qui ont atteint des niveaux... Je ne parle même pas de Fabian Ruiz, parce que lui, ça fait deux ans que tout le monde se moquait de lui à Paris. Tous ces joueurs, ce coach, ce staff, ce club, qui dans une unité qu'on n'a jamais connu au PSG, à part peut-être la première période Qatar, mais certaine plus depuis 2017, où le club s'est fracturé post-remontada dans une politique sportive complètement folle à recruter tout et n'importe qui sans la moindre unité dans le vestiaire ».