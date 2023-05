Un joueur de l'OM est interpellé, il veut éviter son transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une première partie de saison très aboutie, Pau Lopez a réussi l'exploit de faire oublier Steve Mandanda, légende de l'OM. Et pourtant, moins impérial en 2023, l'Espagnol est annoncé sur le départ. Son transfert est évoqué et il pourrait être remplacé par Alban Lafont. Jérôme Alonzo lui glisse donc des conseils avant d'éviter son départ.

Transféré définitivement à l'OM l'été dernier pour 12M€, Pau Lopez a finalement poussé au départ Steve Mandanda, légende du club phocéen. Mais rapidement, l'Espagnol s'est imposé comme une valeur sure dans les buts marseillais où il a réalisé une première partie de saison très convaincante. Cependant, il semble moins performant depuis quelques matches, et cela n'a pas tardé à déclencher les rumeurs concernant un éventuel transfert. L'OM scruterait même le marché afin de dénicher un nouveau portier, qui pourrait être Alban Lafont. Mais Jérôme Alonzo prodigue des conseils à Pau Lopez afin qu'il s'inscrive sur la durée à l'OM.

Alonzo interpelle Lopez

« Après le Classique aller, en octobre dernier (0-1 à Paris), j'avais vu une autre personne, dans l'attitude. Genre : "C'est mon tour." Et là, depuis quelques semaines, son niveau a un peu baissé, et ça peut expliquer trois ou quatre points manquants au classement. Pour un gardien, on raisonne forcément ainsi », lance l'ex-portier du PSG dans les colonnes de L'EQUIPE , avant de poursuivre.

«Il lui faut apprendre à être bon quand l'OM va moins bien»