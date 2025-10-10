«Un joueur costaud» : L’OM boucle son transfert, il annonce du lourd !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une grosse saison à Feyenoord l'année dernière, Igor Paixao a été recruté à l'OM cet été. Le Brésilien est même devenu la recrue la plus chère de l'histoire du club puisque son transfert a été négocié pour 35M€. Son adaptation semble avoir été réussie et certains observateurs croient beaucoup en ses chances de ramener Marseille vers les sommets.

Après un début de saison chaotique, l'OM a relevé la tête en profitant d'un effectif au grand complet après la fin du mercato. Pour Igor Paixao, cela correspondait à un retour aux affaires après sa blessure contractée avant son recrutement. L'attaquant brésilien a fini par faire ses preuves en inscrivant un doublé face à l'Ajax Amsterdam notamment.

Paixao très attendu après son transfert historique L'été dernier, l'OM a jeté son dévolu sur Igor Paixao pour apporter du soutien en attaque. Le profil du Brésilien a beaucoup plu, à tel point que le club a lâché 35M€ pour s'attacher ses services. Une somme qui constitue un record dans l'histoire du club. Forcément, ses débuts étaient très surveillés et on s'attendait à mieux au départ. « Il ne faut pas oublier le contexte, il était très courtisé par d'autres clubs aussi, il est parti se soigner en partie au Brésil avant d'arriver et de signer à l'OM. Évidemment, avec tout l'argent qui a été mis sur son transfert, on en attendait beaucoup. Mais moi, ce que ce que j'aime bien dans ce qu'il fait, (…) je trouve qu'il a une une façon de jouer où il ne va pas forcer et en plus maintenant il multiplie le danger » débute Rémi Dumont, journaliste pour RMC, dans le podcast After Marseille.