Un joueur arrive à l’OM, ça peut partir au clash !

Arthur Montagne

Très actif cet hiver, l’OM a bouclé l’arrivée de trois joueurs dont Azzedine Ounahi qui a débarqué pour 10M€ en provenance d’Angers. Éblouissant durant la Coupe du monde avec le Maroc, le milieu de terrain est également réputé pour avoir un fort caractère comme s’en souvient Nasser Larguet, l’un de ses formateurs. Avec Igor Tudor, ça peut donc faire des étincelles.

«Tudor est extrêmement exigeant»

« Tudor est extrêmement exigeant et il le prouve quand il met Payet sur le banc. Il va falloir aller chercher cette place. Chaque week-end sera un énorme défi. À Azzedine de confirmer tout le bien qu’on pense de lui depuis la Coupe du monde. À lui de le montrer au quotidien dans un club comme l’OM », lance l'ancien éphémère entraîneur de l'OM dans une interview accordée à So Foot , avant de poursuivre.

«C’est une équipe qui a besoin de joueurs avec beaucoup de caractère»