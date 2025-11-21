Un international français à l'OM : Un transfert de rêve est annoncé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OM a des ambitions très élevées en matière de recrutement comme le prouvent les derniers mercatos, certains observateurs se prennent à rêver de gros transferts. Ainsi, le journaliste Slim Hanayen estime que Manu Koné possède le profil de rêve pour renforcer le club phocéen.

Déjà bien fourni au milieu de terrain avec Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emile Hojbjerg, Arthur Vermeeren ou encore Angel Gomes et Matt O'Riley, l'OM semble toutefois manquer d'impact physique. C'est la raison pour laquelle le journaliste du Phocéen Slim Hanayen rêverait d'avoir un joueur semblable à Manu Koné.

Manu Koné, le joueur parfait pour l'OM ? « En profil, j’aimerais à l’OM un profil à la Manu Koné. J’ai besoin d’un milieu impactant, ça parle aussi d’un numéro dix mais je n’ai pas l’impression qu’on ait besoin d’un meneur de jeu. On a plus besoin selon moi d’un milieu qui va prendre ses responsabilités dans le jeu, qui va prendre parfois des risques. J’ai besoin d’avoir un joueur qui casse les lignes, qui apporte le surnombre. Nos milieux ne le font pas suffisamment. Hojbjerg tente de le faire mais ce n’est pas dans son ADN », assure-t-il au micro de L'OM au Café.