Un international français à l'OM : «On en a parlé en interne», la discussion qui a presque tout fait capoter !

Champion du monde avec Benjamin Pavard en Russie à l'été 2018, Olivier Giroud a révélé en interview avec Raphaël Domenach qu'il avait discuté avec la recrue de dernière minute de l'OM de la possibilité de le rejoindre au LOSC. Une discussion également effectuée au sein même du club lillois, sans succès.

Benjamin Pavard a été le douzième renfort estival de l'Olympique de Marseille. Une journée très animée au cours de laquelle Emerson Palmieri, Nayef Aguerd et également Matt O'Riley sont tour à tour venus compléter l'effectif de Roberto De Zerbi.

«Je voulais aussi me rapprocher de ma famille après des années à l’étranger» Buteur dès son premier match avec le club marseillais lors de la réception de Lorient vendredi soir (4-0), Pavard a fait un aveu sur son choix au micro de Ligue 1+. « Marseille, c’est un club mythique avec une ferveur incroyable. On l’a encore entendu aujourd’hui. Je voulais aussi me rapprocher de ma famille après des années à l’étranger. Ma femme est de Marseille, même si ce n’est pas elle qui décide de ma carrière. Le coach et le discours de Medhi m’ont tout de suite plu. Je me sens épanoui et je pense qu’on va monter en puissance ».