Le PSG ne le veut pas, un transfert incroyable a été tenté

Pierrick Levallet

João Félix en a marre de sa situation à l'Atlético de Madrid. Le Portugais voudrait donc se sortir de son calvaire et se chercherait un nouveau club. Le10Sport.com a déjà révélé que le PSG n'était pas intéressé par l'attaquant de 23 ans. Mais malgré cela, Jorge Mendes aurait tenté un énorme coup en proposant son client au club de la capitale.

N’étant pas encore titulaire indiscutable à l’Atlético de Madrid, João Félix en a marre de sa situation sous Diego Simeone. L’attaquant de 23 ans aimerait donc rebondir dans un autre club cet hiver. Le10Sport.com a déjà révélé que le Portugais ne rebondira pas au PSG puisqu’il n’a pas le profil recherché par Luis Campos et Christophe Galtier. Mais son agent aurait tout de même tenté un gros coup avec le club de la capitale.

🚨Información de @alexsilvestreSZ ✅Atlético y Chelsea han intensificado conversaciones por Joao Félix. Optimismo con un posible acuerdo. 👉Jorge Mendes estuvo en París para ofrecerlo al PSG. Los detalles, en #SportPlus a las 18:00h. pic.twitter.com/jtJEag3QhE — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 9, 2023

Jorge Mendes a proposé Joao Félix au PSG

À en croire les informations d’ El Chiringuito , Jorge Mendes aurait tout de même essayé d’envoyer João Félix au PSG. Le célèbre agent se serait rendu dans la capitale française afin de proposer son client à la formation parisienne. Il faut dire que Jorge Mendes et très proche de Luis Campos, conseiller sportif du PSG. Mais finalement, João Félix semble prendre la direction de l’Angleterre.

Chelsea touche au but pour Joao Félix