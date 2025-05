«Un gros achat», l'OM annonce un transfert à la Greenwood ?

Après une bonne saison conclue par une deuxième place au classement, l’OM cherchera à faire encore mieux l’année prochaine. Cela passera notamment par un mercato de qualité et Medhi Benatia a déjà quelques idées. Le directeur sportif marseillais ne s’interdit pas d’ailleurs de faire un gros achat pour un joueur offensif de la qualité de Mason Greenwood.

« L’objectif est d’améliorer l’équipe »

Pour ramener des joueurs à l’OM, Pablo Longoria pourra compter sur son bras droit Medhi Benatia. Le directeur sportif marseillais a d’ailleurs confirmé dans Rothen s’enflamme qu’il souhaitait améliorer l’effectif de Roberto De Zerbi avec des joueurs de qualité. « Je sais qu’on a envie de continuer, de progresser. L’objectif est d’améliorer l’équipe. L’année dernière, avec les difficultés, on avait ramené des bons joueurs. Après ce n’est pas celui qui dépense le plus qui a les meilleurs résultats. S’il y a de belles opportunités, on va les tenter. On veut ramener des joueurs compatibles avec notre philosophie de jeu, avec la vie à Marseille. On m'a demandé si j'avais contacté des joueurs importants en fin de contrat. Un joueur qui n'a pas signé fin mai, il y a forcément quelque chose. Donc je dis que n'importe quel joueur d'un grand club ou pas, qui a décidé de ne pas prolonger, c'est peut-être qu'il joue un peu moins. »