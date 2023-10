Un grand nom débarque au PSG, le vestiaire adore déjà

La rédaction

Nommé entraîneur du PSG cet été afin de remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique n'a pas perdu de temps pour poser sa patte sur le jeu parisien. Bien que les résultats ne soient pas encore parfait, le style Luis Enrique est déjà très identifiable et son projet semble avoir conquis les supporters du club de la capitale. Mais pas seulement. Dans le vestiaire aussi, l'Espagnol fait l'unanimité.

Après une seconde partie de saison plus que laborieuse, Christophe Galtier n'a pas été conservé par le PSG. Et alors que plusieurs pistes ont circulé, c'est finalement Luis Enrique qui a été désigné pour le remplacer. Pour la première fois depuis Carlo Ancelotti, le club de la capitale décide donc de miser sur un entraîneur qui possède une réputation internationale et qui a déjà remporté la Ligue des champions. Et rapidement, l'Espagnol a transformé le jeu du PSG. Si rien n'est encore parfait évidemment, sa patte se voit déjà sur le jeu parisien. Et le vestiaire adore.

Le vestiaire du PSG est conquis par Luis Enrique

En effet, au micro de Téléfoot , Vitinha, qui évolue dans un rôle un peu hybride depuis le début de saison, s'est dit ravi d'évoluer sous les ordres de Luis Enrique : « Je me sens bien sur le terrain, ça se voit. Je sens que les idées que le coach a sont bonnes pour mon style de jeu. Je peux apprendre beaucoup avec lui. J'ai toujours la technique, la joie avec le ballon, mais avec lui je peux donner un pas vers un jeu plus complet, avec et sans la balle. Je pense faire un bon début de saison mais je veux prolonger jusqu'à la saison. Le plus important, c'est la constance. Je veux marquer plus de buts. Je peux apporter plus ». De son côté, Manuel Ugarte est également sous le charme de son nouvel entraîneur.

«Luis Enrique est un entraîneur spécial»