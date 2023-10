Il quitte l'ASSE et vit un calvaire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Considéré comme l'un des grands espoirs du centre de formation de l'ASSE, Saïdou Sow a finalement quitté les Verts cet été afin de s'engager avec Strasbourg où il espérait profiter du nouveau projet mis en place par le club alsacien. Cependant, depuis le début de saison, le défenseur central déchante et ne semble pas dans les plans de Patrick Vieira.

Contraint de vendre afin de renflouer ses caisses, l'ASSE s'est séparée de plusieurs joueurs majeurs, à l'image de Niels Nkounkou, qui a rejoint l'Eintracht Francfort pour un peu plus de 10M€ au total, ou encore de Saïdou Sow. Formé chez les Verts, le défenseur central s'est engagé avec Strasbourg pour environ 3M€.

Sow ne joue pas à Strasbourg

Il rejoignait alors un nouveau projet ambitieux du côté de l'Alsace. Cependant, Saïdou Sow est en train de déchanter. En effet, le Guinéen n'a pas disputé la moindre minute de jeu en Ligue 1, et surtout, il n'a pas été convoqué dans le groupe par Patrick Vieira lors des deux derniers matches de Strasbourg contre Metz (1-0) puis Lens (0-1).

La concurrence est lourd

Il faut dire que la concurrence est importante dans ce secteur de jeu. Lucas Perrin et Gerzino Nyamsi ont pour l'instant la préférence de Patrick Vieira et composent donc la charnière centrale de Strasbourg. Et sur le banc, l'ancien coach de l'OGC Nice s'appuie sur Abakar Sylla, Junior Mwanga et Ismaël Doukouré. Ce qui laisse peu de place à Saïdou Sow pour le moment.