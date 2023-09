Un grand événement se prépare au PSG après le mercato

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Onze années après sa signature au PSG en provenance de Pescara, Marco Verratti quitte la capitale et s’apprête à vivre un moment particulier. L’international italien sera en effet à l’honneur ce vendredi, un hommage lui étant rendu avant le match face à l’OGC Nice. Rares sont les joueurs avant lui à avoir eu droit aux remerciements du Parc des Princes durant l’ère QSI, le 10 Sport revient sur ces moments forts en émotion.

Une page se tourne au PSG avec le départ de Marco Verratti. Arrivé dans l’ombre de Zlatan Ibrahimovic à l’été 2012, le milieu italien de 30 ans s’est officiellement engagé avec Al-Arabi SC cette semaine. « J’ai été très fier de porter les couleurs du Paris Saint-Germain durant plus d’une décennie, de côtoyer tant de grands joueurs, et de remporter 30 trophées. Paris, le Club et ses supporters auront toujours une place très spéciale dans mon coeur. Je serai Parisien pour toujours » , a réagi Marco Verratti après son départ. Après onze années et 416 apparitions sous le maillot rouge et bleu, faisant de lui le deuxième joueur le plus capé de l’histoire du PSG derrière Jean-Marc Pilorget (435), l’international italien aura l’occasion de retrouver le Parc des Princes ce vendredi pour un dernier moment privilégié avec les supporters. Un événement rare dans l’histoire récente du PSG.

En effet, si le Parc des Princes a assisté aux dernières de certains joueurs phares ayant annoncé au préalable leur départ, à l’instar de David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Maxwell, Thiago Motta ou encore Angel Di Maria, rares sont ceux qui ont eu la chance de revenir dans la capitale pour une dernière communion avec les supporters une fois leur transfert bouclé.

Nenê

Le 23 janvier 2013, Nenê faisait ses adieux au Parc des Princes à la mi-temps d’un seizième de finale de Coupe de France opposant le PSG à Toulouse. Le milieu offensif brésilien, poussé vers la sortie par Leonardo, prit lui aussi la direction du Qatar pour signer à Al-Gharafa. « C'était un peu bizarre, mais je suis content de pouvoir saluer le public », déclara-t-il ce soir-là au micro de France Télévisions .

Mamadou Sakho

Quelques mois plus tard, c’est un autre visage très apprécié de l'enceinte parisienne qui plie bagage en la personne de Mamadou Sakho. Parti à Liverpool, le joueur formé au PSG ne pouvait pas filer à Anfield sans un dernier passage près de la Porte de Saint-Cloud le 22 septembre 2013. « Je suis très fier de revenir ici ce soir. Je me rappelle de ma jeunesse. Lorsque je venais au Parc, j'étais là-bas dans les tribunes pour regarder jouer les anciens du PSG. Ensuite, j'ai fait toute ma formation ici. Avec fierté, j'ai foulé cette pelouse du Parc des Princes. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour moi. J'ai tout donné pour ce club avec le cœur, c'est vraiment ma ville, je suis chez moi à Paris, j'ai grandi ici, ma fille est née ici, j'ai toute ma famille qui est là. Je souhaite le meilleur à ce club et à ses magnifiques supporters. J'espère que Paris sera grand, mais j’ai une phrase à prononcer : l'histoire n'est pas finie », lâchait le titi parisien, sans pouvoir retenir ses larmes avec sa fille Aida dans les bras.

Ezequiel Lavezzi

Il est l’un des premiers visages de l’ère QSI à avoir quitté le PSG. Apprécié pour son sourire et sa joie de vivre, Ezequiel Lavezzi a pris le chemin de la Chine à l’hiver 2016, rejoignant le Hebei China Fortune. Peu après l’officialisation de son transfert, Pocho revenait au Parc le 20 février en marge de la réception du Stade de Reims pour saluer ses coéquipiers sur le terrain, l'ayant porté en triomphe, et recevoir une belle ovation du Parc des Princes.

Blaise Matuidi

Le 21 août 2017, c’est Blaise Matuidi qui dit au revoir aux supporters dans la foulée de son transfert à la Juventus. Venu en famille sur la pelouse, celui qui a porté le maillot du PSG durant six ans a pu voir de ses propres yeux les banderoles déployées en son honneur par le CUP, sur lesquelles on pouvait lire « Ciao Charo (son surnom) » ou encore « Blaise à jamais Parisien », avant de prendre le micro : « C'est beaucoup d'émotions pour moi. J'avais un rêve en tant qu'enfant, c'était de porter le maillot du PSG. Je suis fier de l'avoir fait, a-t-il déclaré au micro du speaker. Je l'ai fait avec le cœur, qui restera à jamais parisien . »

Javier Pastore