«Un gamin est absolument monstrueux» va signer au PSG ?

Recruté pour environ 50M€ durant l'été 2023, Bradley Barcola a pris une nouvelle dimension depuis sa signature au PSG. A tel point qu'il est convoité par plusieurs clubs à l'image de Liverpool. Néanmoins, du côté de la capitale, on espère bien réussir à le prolonger, et vu d'Angleterre, ce serait un énorme coup.

Convoité par le Bayern Munich en début de mercato, Bradley Barcola serait désormais dans le viseur de Liverpool. Cependant, le PSG ne souhaiterait pas entendre parler d'un départ et serait même prêt à lui offrir une prolongation de contrat. Un énorme coup si l'on en croit le journaliste Dave Hendrick, sous le charme de l'ailier français.

Barcola vers une prolongation ? « Selon moi, Bradley Barcola est l'un des tout meilleurs ailiers gauches au monde, comme Rodrygo. Personnellement, je préférerais Bradley Barcola. Je pense que c'est vraiment un joueur spécial. Je sais que les gens parlent de son manque d'efficacité, du fait qu'il rate des occasions. Mais le gamin est absolument monstrueux. Il a 22 ans, il aura 23 ans début septembre, et si vous regardez la saison qu'il vient de réaliser… Il n'a pas toujours été un titulaire indiscutable au PSG. Mais il a été l'un des meilleurs joueurs en Europe. Il a été essentiel dans leur titre européen. Et il l'a fait en jouant à droite, à gauche et dans l'axe », confie-t-il pour le Daily Red Podcast.