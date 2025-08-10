«Un gamin est absolument monstrueux» va signer au PSG ?

Recruté pour environ 50M€ durant l'été 2023, Bradley Barcola a pris une nouvelle dimension depuis sa signature au PSG. A tel point qu'il est convoité par plusieurs clubs à l'image de Liverpool. Néanmoins, du côté de la capitale, on espère bien réussir à le prolonger, et vu d'Angleterre, ce serait un énorme coup.
Convoité par le Bayern Munich en début de mercato, Bradley Barcola serait désormais dans le viseur de Liverpool. Cependant, le PSG ne souhaiterait pas entendre parler d'un départ et serait même prêt à lui offrir une prolongation de contrat. Un énorme coup si l'on en croit le journaliste Dave Hendrick, sous le charme de l'ailier français.
Barcola vers une prolongation ?
« Selon moi, Bradley Barcola est l'un des tout meilleurs ailiers gauches au monde, comme Rodrygo. Personnellement, je préférerais Bradley Barcola. Je pense que c'est vraiment un joueur spécial. Je sais que les gens parlent de son manque d'efficacité, du fait qu'il rate des occasions. Mais le gamin est absolument monstrueux. Il a 22 ans, il aura 23 ans début septembre, et si vous regardez la saison qu'il vient de réaliser… Il n'a pas toujours été un titulaire indiscutable au PSG. Mais il a été l'un des meilleurs joueurs en Europe. Il a été essentiel dans leur titre européen. Et il l'a fait en jouant à droite, à gauche et dans l'axe », confie-t-il pour le Daily Red Podcast.
«Le gamin est absolument monstrueux»
« Si l'on pouvait lui confier un rôle important sur le côté gauche, je pense qu'il serait véritablement le meilleur ailier gauche de Premier League, et de loin. (…) Il compte 21 buts et 21 passes décisives en à peu près 4 000 minutes de jeu toutes compétitions confondues. Il compte 14 buts et 11 passes décisives en championnat en à peine 2 200 minutes, le tout en jouant à différentes positions. Je ne sais pas si l'on peut vraiment recruter Bradley Barcola. Le PSG n'a pas l'air vendeur. Mais c'est clairement un meilleur joueur que Cody (Gakpo) donc il améliorerait l'équipe », ajoute Dave Hendrick.