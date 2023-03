Un énorme démenti tombe pour le mercato du PSG

Thomas Bourseau

Courtisé par le PSG, Marcus Rashford privilégierait une prolongation de contrat à Manchester United. La presse anglaise a évoqué un énorme pactole réclamé par le joueur pour rester à Old Trafford. Mais Rashford est rapidement monté au créneau.

Marcus Rashford figurerait dans les petits papiers du PSG depuis un petit moment. D’ailleurs, selon les informations de Fabrizio Romano, Mauricio Pochettino avait coché le nom de l’enfant de Manchester United dans sa short-list. Finalement, Rashford n’est pas venu et bien qu’il souhaiterait rester chez les Red Devils , une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin 2024 n’a pas été convenue pour le moment.

Rashford réclamerait 26M€ par saison

De quoi donner des idées au PSG, d’autant plus que selon The Daily Mirror , Marcus Rashford réclamerait une petite fortune pour poursuivre à Manchester United. Il est spécifié par le média britannique que le numéro 10 des Red Devils demanderait un salaire annuel de 26M€.

Rashford dément la rumeur sur ses prétentions salariales