Un détail important révélé sur ce deal bouclé par le FC Nantes

Thibault Morlain

Après un prêt à Auxerre la saison dernière, Matthis Abline a de nouveau été cédé par Rennes. Alors que l’attaquant de 20 ans a prolongé, il a rejoint le FC Nantes dans la foulée. Un prêt d’une saison assorti d’une option d’achat pour les Canaris. Mais voilà qu’une nouvelle révélation a été apportée sur les coulisses de cette opération Abline.

Cette saison, c’est du côté du FC Nantes que Matthis Abline évoluera. Appartenant à Rennes, club avec lequel il a prolongé jusqu’en 2026, l’attaquant de 20 ans s’est envolé pour les Canaris. Abline a ains été prêté par le club breton aux Canaris, qui disposent par ailleurs d’une option d’achat de 6M€ pour recruter le joueur en fin de saison.

Un veto à 2M€

Mais voilà que Rennes aura également son mot à dire concernant cette option d’achat. Cela coûtera toutefois 2M€ aux Bretons. En effet, selon les informations de L’Equipe , si Nantes active la clause de 6M€ de Matthis Abline, Rennes pourra mettre son veto en déboursant la somme de 2M€ aux Canaris.

« Un attaquant sur qui on fonde beaucoup d’espoirs »