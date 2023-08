Le RC Lens vend la mèche pour la fin du mercato

Thibault Morlain

Meilleure défense de Ligue 1 la saison dernière, le RC Lens se montre très friable depuis le début de la saison. Face au PSG, les Sang et Or ont d’ailleurs encaissé 3 buts, dont un doublé de Kylian Mbappé. De quoi avoir un impact sur la fin de mercato pour Franck Haise ? L’entraîneur du RC Lens s’est prononcé sur le chantier défensif.

Le RC Lens n’y arrive pas vraiment depuis le début de cette saison. Après 3 journées, les Sang et Or ne comptent que 1 point. Les hommes de Franck Haise font d’ailleurs preuve d’une grosse friabilité en défense, ayant déjà encaissé 7 buts en Ligue 1. Pourtant, la saison dernière, le RC Lens avait la meilleure défense du championnat.

« Il faut améliorer ce qu'on doit améliorer avec l’équipe »

Interpellé après la rencontre face au PSG sur la faiblesse défensive du RC Lens, Franck Haise a répondu à la possibilité d’un renfort dans ce secteur en cette fin de mercato. L’entraîneur lensois a confié en conférence de presse : « Avant que ce soit une question de recrutement, il faut améliorer ce qu'on doit améliorer avec l'équipe, peut-être accepter certaines prises de risques par moments, peut-être par moments le faire différemment ».

« Entre avoir des idées et les réaliser, on verra »