Un départ à 0€, il craint le pire pour l'ASSE

Considéré comme un grand espoir de l'ASSE à ses débuts, Aïmen Moueffek voit son contrat prendre fin dans un an et aucune prolongation n'est en vue. Par conséquent, après Jean-Philippe Krasso, les Verts pourraient perdre un autre de leurs meilleurs joueurs sans récupérer d'indemnités de transfert. Et pour Denis Balbir, ce serait un gros échec pour le club du Forez.

Par le passe, l'ASSE a réussi à renflouer ses caisses grâce à son centre de formation à l'image des ventes de Kurt Zouma, William Saliba ou encore Wesley Fofana. Mais avec Aïmen Moueffek, la situation pourrait être bien différente. Et pour cause, son contrat s'achève en juin prochain et Denis Balbir craint déjà un départ libre.

Fake news sur le mercato, le démenti de l'ASSE https://t.co/DJSEgmh75s pic.twitter.com/IoPlr0ZUnH — le10sport (@le10sport) August 24, 2023

Moueffek vers un départ libre ?

« Parmi les absents, on retrouve Aïmen Moueffek, à nouveau blessé... et peut-être même sur le départ car en fin de contrat dans un an. Encore une fois, il faut souligner la très mauvaise gestion des jeunes joueurs formés à Saint-Etienne. Encore une fois, l'ASSE pourrait perdre l'un de ses meilleurs espoirs sans avoir réellement pu en tirer profit », écrit le journaliste dans sa chronique pour BUT Football club , avant d'en rajouter une couche.

«Comment être ambitieux?»