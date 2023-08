Un départ phare au PSG ? Luis Enrique est fixé !

Thomas Bourseau

Luis Enrique a vécu un premier mois particulièrement chaud sur le banc du PSG avec des premières rumeurs de départ le concernant, mais pas seulement. Il a aussi été question du départ de son adjoint Rafel Pol. Cependant, l’entraîneur du Paris Saint-Germain peut souffler, l’Espagnol n’a rien laissé entendre. Explications.

En l’espace d’un tout petit mois à la tête de l’effectif du PSG, Luis Enrique a pu témoigner de débuts mouvementés pour de multiples raisons. À commencer par la guerre civile entre la direction du Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé au sujet du refus catégorique du joueur de prolonger son contrat expirant en juin prochain. En parallèle, Luis Enrique a dû gérer la santé mentale de Gianluigi Donnarumma, agressé et cambriolé à son domicile juste avant le départ de son équipe en Asie pour la tournée de préparation pour la saison.

Le départ de Luis Enrique démenti

En outre, et alors que le PSG n’a pas brillé lors de ladite préparation, Luis Enrique a pu expérimenter les rumeurs les plus folles évoquées par les médias concernant le Paris Saint-Germain, à commencer par sa position et ses envies de départ publiées par la presse espagnole. Une spéculation immédiatement démentie. D’après Le Parisien , l’entourage de Luis Enrique aurait pris la décision de constamment se refuser aux commentaires concernant l’entraîneur du PSG. Mais Enrique n’a pas été le seul à être sujet à des rumeurs de départ.

Et pour son adjoint ? C’est faux !