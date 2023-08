PSG : Le Qatar est interpellé, Mbappé va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Kylian Mbappé n'en finit plus d'être commenté. Et pour cause, l'attaquant français est mis à l'écart et s'entraîne avec le loft alors qu'il s'évertue à écarter toute possibilité de prolonger au PSG afin de partir libre dans un an. Dans le même temps, le club espère le vendre et une véritable bataille de communication est lancée, ce qui agace Daniel Riolo.

Le feuilleton Mbappé agite clairement l'été du PSG. Alors que l'attaquant français refuse de prolonger son contrat qui s'achève en juin 2024, afin de partir libre vers le Real Madrid, le club de la capitale refuse catégoriquement cette issue et espère trouver un accord avec les Madrilènes pour un transfert dès cet été. En attendant, Kylian Mbappé s'entraîne à l'écart du groupe, en compagnie des autres joueurs jugés indésirables, dans le loft mis en place par Luis Campos. Et depuis quelques jours, les deux parties semblent user de leur influence médiatique pour changer la donne. Mais Daniel Riolo estime que la stratégie de communication du PSG est désastreuse.

Le PSG annonce une catastrophe à Mbappé ? https://t.co/UOC7Cufo6a pic.twitter.com/0dI3NhyMF0 — le10sport (@le10sport) August 11, 2023

«Al-Khelaïfi doit cesser ce cirque indécent»

« Si Nasser Al-Khelaïfi veut vraiment comme il le dit préserver l’institution il doit cesser ce cirque indécent qui détruit l’image du club. Assumer. Poursuivre le nettoyage du vestiaire. Donner les clefs à Luis Enrique. Et profiter de Mbappé une dernière saison. C'est aussi la volonté du coach. Avancer », écrit le journaliste de RMC Sport sur Twitter .

«Il faut maintenant ouvrir les yeux»