Le PSG confirme déjà ses prochains transferts ?

Alexis Brunet

Le PSG a déjà bien recruté cet été. De nombreux joueurs ont rejoint le club de la capitale, et le prochain devrait être probablement Ousmane Dembélé. Mais Luis Enrique, présent en conférence de presse, a indiqué que d'autres mouvements devraient être enregistrés d'ici la fin du mercato. Des ventes de Neymar, Marco Verratti, Leandro Paredes et Renato Sanches sont notamment évoquées ces derniers jours.

Gonçalo Ramos est la dernière recrue en date du PSG. Le Portugais est venu renforcer le poste de buteur, qui était une priorité du mercato de Luis Campos. L'ancien attaquant du Benfica Lisbonne pourrait être imité dans les prochains jours par Ousmane Dembélé. Le Français est tout proche de s'engager avec le club de la capitale.

Luis Enrique s'exprime sur le mercato

Après Ousmane Dembélé, d'autres joueurs pourraient arriver au PSG. Le club de la capitale pourrait aussi s'activer au niveau des ventes, afin de dégraisser son effectif. Luis Enrique, présent ce vendredi 11 août en conférence de presse d'avant match, a indiqué que le champion de France allait scruter le mercato jusqu'au dernier moment, dans le but d'améliorer l'effectif . « Le mercato ? On fait ce qu’il faut au quotidien pour le mercato. On est ouverts pour faire ce qu’il faut pour améliorer l’effectif jusqu’au dernier jour avec le président et Luis Campos. On est attentifs à ce qu’il se passe sur tous les postes. »

PSG : Le Real Madrid vend la mèche pour Mbappé https://t.co/BGzTdYj91C pic.twitter.com/OkrdwwPizx — le10sport (@le10sport) August 11, 2023

Neymar et Verratti sur le départ ?

Dans le sens des arrivées, après le très probable recrutement d'Ousmane Dembélé, le PSG pourrait aussi réaliser le coup Randal Kolo Muani. Bradley Barcola est aussi ciblé par Luis Campos. Pour ce qui est des départs, Neymar, mais aussi Marco Verratti sont annoncés partants. Paris pourrait aussi se séparer de Renato Sanches qui intéresse l'AS Rome, ou bien de Leandro Paredes qui a des touches en Italie, mais aussi en Turquie.