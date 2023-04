Un crack recale le PSG, une condition est dévoilée

La rédaction

Sensation au Brésil, l’attaquant de l’Atlético Paranaense Vitor Roque semble proche d’un grand départ vers l’Europe. Âgé de seulement 18 ans, le joueur avait été révélé au pays en débutant avec Cruzeiro à seulement 15 ans. Et alors que le PSG s’était montré très intéressé pour un potentiel transfert, c’est bien vers le FC Barcelone que se dirige le prodige. Mais ce départ ne se fera que sous certaines conditions fixées par le club blaugrana.

Cet été, Vitor Roque sera très certainement l’une des attractions du mercato estival. Et pour cause, mis à part Endrick, (16 ans et qui rejoindra le Real Madrid en 2024), aucun avant-centre n’avait autant été aussi prometteur au Brésil. De plus, le jeune attaquant de l’Atlético Paranaense a reçu il y a quelques semaines seulement, sa 1ère convocation avec la Seleção . Beaucoup de signaux positifs ont donc été à signaler pour Vitor Roque, très convoité en Europe, notamment par le PSG.

Le Barça ne se ruinera pas pour recruter Vitor Roque

Cependant, le joueur de 18 ans lui, a toujours clamé son envie de rejoindre le FC Barcelone. Et si le PSG, par l’intermédiaire de Luis Campos qui se montre toujours attentif au marché des jeunes talents, avait surveillé la situation du joueur, le départ de Vitor Roque vers la Catalogne se rapproche de jour en jour. Mais le média ibérique Sport révèle que le Barça, dont les finances ne sont pas au beau fixe, a déjà averti les agents du joueur que ces derniers ne proposeront pas autant que ce que le club brésilien demande : à savoir 50M€.

Le Barça veut rapidement boucler le dossier face à la concurrence anglaise