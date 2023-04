Un crack quitte l'OM et flambe à l'étranger

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé à l'OM dans le cadre d'une opération envoyant Marley Aké à la Juventus, Franco Tongya ne sera jamais apparu en équipe première. Le prometteur milieu de terrain italien a ainsi quitté le club italien afin de s'engager à Odense l'été dernier. Et selon l'ancien joueur de l'AC Milan, Thomas Helveg, qui occupe des fonctions au sein du club danois, Tongya s'épanouit parfaitement à Odense.

En janvier 2021, l'OM réalise une opération surprenante en recrutant le jeune milieu de terrain Franco Tongya qui débarque pour environ 8M€ en provenance de la Juventus tandis que Marley Aké fait le chemin inverse pour un montant similaire. Une transaction servant uniquement à un jeu d'écriture comptable qui favorise les deux clubs. En effet, Franco Tongya n'aura jamais joué en équipe de première avec l'OM jusqu'à son départ libre l'été dernier pour Odense. Et selon Thomas Helveg, en fonction au sein du club danois, le jeune italien fait forte impression.

Tongya revit à Odense

« Il joue de mieux en mieux et dernièrement, il a même marqué un but magnifique. Il va plutôt bien, c’est un joueur qui travaille beaucoup, même en défense, mais pour notre façon de jouer, il doit faire plus offensivement », lance-t-il pour TMW avant d'en rajouter une couche.

«Il progresse beaucoup»