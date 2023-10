Un crack quitte le PSG, il valide

Jean de Teyssière

Très certainement titulaire ce vendredi soir avec les Pays-Bas contre l'équipe de France, lors de la 7ème journée des éliminatoires pour l'Euro 2024, Xavi Simons est en train de prendre du galon au RB Leipzig. En Allemagne, ce championnat plus physique que celui des Pays-Bas où il a excellé l'an dernier en terminant meilleur buteur (19 buts) lui permet de continuer de progresser, pour le plus grand bonheur de Bert Van Marwijk, ancien sélectionneur des Oranjes.

Xavi Simons continue de progresser. Après une première saison complète avec le PSV Eindhoven l'année dernière, le milieu de terrain de 20 ans est revenu au PSG pour seulement 6M€ alors que de nombreux clubs européens, comme Manchester United ou le RB Leipzig lorgnaient la pépite néerlandaise. Finalement, le club allemand est parvenu à se le faire prêter et il réussit pour le moment son début de saison en Allemagne.

Un nouveau prêt à Leipzig l'an prochain ?

Selon L'Equipe , Xavi Simons pourrait à nouveau être prêté la saison prochaine. Le milieu de terrain néerlandais commence à s'épanouir en Allemagne, du côté du RB Leipzig et pourrait continuer à y jouer. En effet, le PSG et le club allemand seraient déjà en discussion pour prolonger le prêt du prodige néerlandais.

«Leipzig est un bon choix»