Un crack du PSG victime de la succession de Mbappé ?

Axel Cornic

Maintenant qu’il n’y a plus aucun doute sur le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain peut passer à la vitesse supérieure pour lui trouver un remplaçant à la hauteur. Et il la nouvelle star parisienne pourrait bien venir d’Italie, puisque ces derniers jours la presse transalpine s’est emballée autour d’un possible transfert de Khvicha Kvaratskhelia.

Le nouveau Kylian Mbappé du PSG, pourrait bien être Géorgien. Alors que la star française a annoncé son départ, sa succession passionne la presse à travers l’Europe et en Italie, on a récemment lancé la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia, ailier du Napoli qui a explosé lors de la saison 2022/2023 de Serie A.

EXCLU @le10sport : Le PSG est toujours dans la course pour Xavi Simons. Le joueur n'a pris aucune décision et n'en prendra pas tant que sa saison avec Leipzig n'est pas terminéehttps://t.co/90rVovCei0 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 10, 2024

Kvaratskhelia, la nouvelle idée du PSG

Mais contrairement à son coéquipier Victor Osimhen, qui a une clause de départ oscillant entre 100 et 130M€, lui n’a pas de prix fixé ! Le président Aurelio De Laurentiis n’est d’ailleurs pas vendeur et ça va donc être extrêmement compliqué pour le PSG de rafler la mise dans ce dossier, même avec les excellentes relations avec le Napoli.

Quid de Barcola ?