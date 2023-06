Un crack du PSG parle d’un transfert au mercato

Thibault Morlain

L’été dernier, Edouard Michut quittait le PSG, étant prêté à Sunderland. Alors que les Black Cats n’ont pas levé leur option d’achat, le jeune milieu va donc revenir à Paris. Mais avec quel rôle ? Lors du mercato, Michut pourrait donc à nouveau faire parler de lui et voilà qu’il évoque déjà un possible transfert.

Au PSG, le mercato estival s’annonce mouvementé. Luis Campos va notamment devoir gérer les nombreux retours de joueurs prêtés. Ça va notamment être le cas avec Edouard Michut. Après une saison passée en deuxième division anglaise, le joueur de 20 ans n’a pas été acheté par Sunderland. Michut est donc attendu au PSG, mais la question est de savoir s’il y aura une place dans l’effectif pour lui.

« Je me prépare à toutes les éventualités »

Si tel n’était pas le cas, Edouard Michut pourrait donc à nouveau quitter le PSG au mercato. Le principal intéressé le sait d’ailleurs très bien. En effet, dans un entretien accordé à L’Equipe , Michut s’est confié sur son retour à Paris et son avenir, confiant alors : « Dans quel état d’esprit je reviens ? Sereinement, en attendant de voir comment se passent les choses. Je me prépare à toutes les éventualités ».

« Mon optique, c'est de continuer à m’épanouir »