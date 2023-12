Un crack de Ligue 1 lâché par son club, le PSG prêt à passer à l’action ?

Axel Cornic

Considéré comme l’une des grandes promesses du football français depuis son plus jeune âge, Rayan Cherki n’y arrive pas à l’Olympique Lyonnais. A 20 ans, il pourrait ainsi décider d’ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière et le Paris Saint-Germain pourrait bien décider de lui tendre la main, après une tentative ratée lors du dernier mercato estival.

Bien qu’il soit très jeune, Rayan Cherki est bien connu par les observateurs du football. Le talent de 20 ans a régulièrement été approché par les plus grands et pas plus tard que cet été, le PSG aurait bien aimé pouvoir miser sur lui pour pallier le départ de Pablo Sarabia.

La fin pour Cherki ?

Finalement, cette piste n’a pas abouti, mais une nouvelle chance pourrait se présenter. Car Foot Mercato a récemment annoncé que l’OL et Cherki pourraient se séparer dans les prochains mois. Son contrat se termine en 2025, mais les Lyonnais aimeraient tirer le maximum d’argent de son départ et un transfert pourrait donc être la meilleure solution.

L’OL chercherait un acheteur